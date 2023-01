Nächtigungen: Tourismus holt wieder auf

Das Jahr 2022 hat es trotz noch coronavirusbedingter Reiseinschränkungen zu Beginn des Jahres mit knapp 137 Millionen Nächtigungen in Österreich unter die besten fünf der nächtigungsstärksten Jahre geschafft bilanziert die Statistik Austria. Das Rekordjahr 2019 wurde noch nicht erreicht. Die Wintersaison ist gut angelaufen.

Burgenland: Deutliches Nächtigungsplus im Dezember

Im Burgenland gab es im Dezember rund 134.000 Nächtigungen und damit um 50.500 mehr als im Dezember 2021, so die Statistik des Landes. Insgesamt verzeichnete das Burgenland im Vorjahr 2,9 Millionen Nächtigungen. Das sind um rund 17 Prozent mehr als 2021. Weiterhin besuchten die meisten Gäste die Region Neusiedler See. Auch hier stieg die Nächtigungszahl, und zwar um elf Prozent. Nach wie vor kommen mehr Gäste aus dem Inland in das Burgenland als aus dem Ausland.