Dragonz gewinnen gegen Timberwolves

Zum Schlüssel für die Eisenstädter wurde Neuzugang Aristide Boya. Der Center, der erst vor Kurzem in die Landeshauptstadt wechselte, erzielte mit 21 Punkten die meisten auf dem Parkett und wurde so zum Matchwinner. Er sei das Puzzlestück, dass den Dragonz gefehlt habe, so Mitspieler Fabio Söhnel. "Ein Großer, der Präsenz in der Zone hat, der auch verteidigen kann, der Rebounds holt und der auch die einfachen Körbe reinmachen kann“, so Söhnel.

„Sieg wichtig für die Moral“

Dennoch war es ein hartes Stück Arbeit für die Eisenstadt Dragonz. Die Partie gegen Tabellen-Schlusslicht Vienna war vor allem in Hälfte zwei ein sehr enges Duell, in dem sich keine Mannschaft wirklich absetzen konnte. Das Wichtigste in dem Sport sei, dass man am Schluss zeige, wer mehr Kampfgeist habe und wer eine Partie für sich entscheiden könne und das ist uns heute gelungen, so Söhnel.

ORF

Die Dragonz rehabilitierten sich damit nach der deutlichen Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Fürstenfeld. Ein erster Sieg gegen einen direkten Konkurrenten sorge für große Erleichterung und sei enorm wichtig, vor allem nach der deutlichen 51:102 Niederlage in Fürstenfeld, erklärte Coach Felix Jambor.

Abstand zu Tabellenende vergrößert

„Für uns persönlich war es wichtig, dass sich die harte Trainingswoche ausgezahlt hat. Natürlich löst das nicht kurzfristig all unsere Probleme, in einer Mannschaft muss man immer arbeiten. Aber auf diesen Sieg können wir aufbauen, das war sehr wichtig für unsere Moral,“ so Söhnel.

ORF

Dass man knappe Spiele gewinnen könne, wisse man. Genau das müsse Selbstvertrauen und Motivation dafür geben, sich solche Situationen zu erkämpfen, so Jambor. Mit dem Sieg bleibt Eisenstadt zwar vorerst auf dem vorletzten Platz in der Tabelle. Der Abstand zu Schlusslicht Vienna Timberwolves beträgt aber mittlerweile sechs Punkte.

Gunners verlieren Auswärtsspiel

Weniger gut lief der Abend hingegen für die Oberwart Gunners. Die Tabellen-Dritten aus dem Südburgenland verloren in Klosterneuburg mit 62:74. Weiter geht es für die Gunners am kommenden Montag gegen die Vienna Timberwolves. Eisenstadt spielt schon am Samstag wieder in Traiskirchen.