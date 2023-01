Sport

24 Stunden Extrem Tour: Winter-Abenteuer läuft

Zu Fuß rund um den Neusiedler See: Die „24 Stunden Burgenland Extrem“-Tour ist am Freitag in die zwölfte Runde gestartet. Start und Zieleinlauf der 120 Kilometer langen Tour rund um den See ist wieder Oggau.