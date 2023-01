Angehende Pflegekräfte: Anstellungsmodell ausgeweitet

Menschen in Pflegeausbildung können seit September bezahlt und versichert werden. Dieses Anstellungsmodell des Landes wird derzeit von 155 Pflegestudentinnen und Studenten in Anspruch genommen. Sie erhalten monatlich rund 1.000 Euro netto während der Ausbildung, müssen sich aber auch verpflichten danach im Burgenland zu arbeiten, zumindest so lange, wie ihre Ausbildung gedauert hat – mehr dazu in Land stellt Pflegekräfte in Ausbildung an.

Dieses Beschäftigungsmodell hat es bislang bei der KRAGES, den Barmherzigen Brüdern in Eisenstadt und bei der Soziale Dienste Burgenland GmbH gegeben. Mit Ende des Monats wird das Modell ausgeweitet: Es gilt künftig für alle Trägerorganisationen, wie zum Beispiel für die Caritas, das Hilfswerk oder die Volkshilfe. Der Regierungsbeschluss sei bereits erfolgt. Die Aufwertung der Ausbildung sein eine von vielen Maßnahmen, um den Pflegebereich attraktiver zu machen und dem Mangel an Pflegekräften entgegenzuwirken, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).