Politik

Landtag: Drei Dringlichkeitsanträge

CO2-Steuer, Baulandabgabe, Energiepreise und Bodenschutz: Das sind Themen der Landtagssitzung, die am Donnerstag stattfindet. SPÖ, ÖVP und FPÖ bringen jeweils Dringlichkeitsanträge ein. In der Fragestunde zu Sitzungsbeginn ist diesmal Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) an der Reihe.