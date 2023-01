Musik und Film kooperieren

Sowohl Studentinnen und Studenten als auch Filmemacherinnen und Filmemacher könnten dadurch wertvolle Erfahrungen mit Live-Mitschnitten bei Konzerten sammeln, hieß es am Dienstag bei der Präsentation des neuen Projektes im Joseph-Haydn-Konservatorium in Eisenstadt. Die Mitschnitte werden sowohl dem Haydn-Konservatorium als auch dem Foto/FilmForum Oberberg für Veröffentlichungen zur Verfügung stehen.

Heuer mehrere Projekte geplant

Bereits im Vorjahr wurde erstmals gemeinsam das Festkonzert der Studierenden des Haydn Konservatoriums im großen Konzertsaal des Instituts gefilmt. Dieses Jahr sind mehrere gemeinsame Projekte geplant. Gestartet wird am 6. Februar mit einem Auftritt der „KonsCats“ – das sind Sängerinnen der Jazz-Klasse – im Schlosscafe in Eisenstadt. Auch das Konzert des sinfonischen Blasmusikorchesters im Kulturzentrum Eisenstadt am 8. Februar wird aufgezeichnet. Beide Konzerte werden in bearbeiteter Form in der Folge im Internet veröffentlicht.