Wirtschaft

Lenzing verlängert Kurzarbeit bis Juni

Der oberösterreichische Faserhersteller Lenzing verlängert die Kurzarbeit an seinem Produktionsstandort in Heiligenkreuz (Bezirk Jennersdorf). Aufgrund der hohen Gaspreise sei dort derzeit nur eine von drei Produktionslinien in Betrieb, hieß es am Montag auf APA-Anfrage.