Hedwig Ritter feierte Premiere in Orpheus

In „Orpheus in der Unterwelt“ verkörpert Hedwig Ritter die genervte Ehefrau von Orpheus, einem langweiligen Musiklehrer. Als sie aber von Pluto in die Unterwelt entführt wird, herrscht hellste Aufregung im Reich der Götter.

Operette mit Witz

Offenbachs Operette ist eine Persiflage auf die antike Götterwelt, die der Komponist nur allzu menschlich erscheinen lässt. An der Wiener Volksoper zeichnet sich die britische Comedy Truppe Spymonkey für die Regie verantwortlich.

Hedwig Ritter in Orpheus

„Uns geht es hier darum, lustig zu sein. Natürlich wollen wir gleichzeitig Offenbach und seinem Orpheus gerecht werden, aber vor allem wollen wir die Leute zum Lachen bringen“, so Regisseur, Aitor Basauri.

Fotostrecke mit 3 Bildern © Barbara Pálffy / Volksoper Wien © Barbara Pálffy / Volksoper Wien © Barbara Pálffy / Volksoper Wien

„Oft wird improvisiert“

„Wir haben in den Proben immer Spiele gesucht, die wir miteinander spielen können auf der Bühne. Wir hatten keine fixen Abläufe. Im Vordergrund stand für uns immer, wie wir als Ensemble auf der Bühne Spaß haben können. Dadurch ist vieles auch manchmal improvisiert. Ich glaube, jede Vorstellung wird ganz anders sein. So habe ich das eigentlich noch nie erlebt“, erzählte Ritter. Sie zeigt in dieser Volksopern-Produktion jedenfalls sowohl ihr Gesangs-Talent als auch ihr komödiantisches Potential.