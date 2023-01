Schülerinnen und Schüler unterstützen Rotes Kreuz

Die Schülerinnen und Schüler begleiten im Rahmen der Aktion Krankentransporte, helfen der Team Österreich-Tafel beim Abholen und Aufteilen der Lebensmittel, unterstützen Blutspendeaktionen oder helfen in einem Seniorenzentrum mit. Alle diese Möglichkeiten und Einblicke beinhaltet der neue Zweig fit4future des Gymnasiums Oberpullendorf in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz.

Soziale Kompetenz soll gestärkt werden

Die Kooperation findet ab der zehnten Schulstufe im Rahmen eines Pflichtpraktikums statt. Darüber hinaus erhalten die Jugendlichen Grundkenntnisse und praktische Fertigkeiten im Bereich der Ersten Hilfe. Die Schülerinnen und Schüler sollen außerdem über die Möglichkeiten der Mitarbeit nach der Matura informiert werden.

ORF

Davon profitiert einerseits das Rote Kreuz, das unter anderem auch den Zivildienst bzw. das freiwillige soziale Jahr bewerben will. Andererseits, so die Schulleitung, profitieren auch die Schülerinnen und Schüler selbst, weil durch die Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz die soziale Kompetenz der jungen Menschen gestärkt werde – Hilfe anbieten, für Menschen in Notsituationen da sein, älteren Menschen Zeit und Zuwendung schenken. Unter anderem diese Werte würden mit der neuen Kooperation vermittelt und gelebt.