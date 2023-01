Chronik

1.000 Kilo schwerer Tresor aufgebrochen

In einer Werkstatt in Antau (Bezirk Mattersburg) haben Unbekannte in der Nacht auf Freitag einen 1.000 Kilo schweren Tresor aufgebrochen und Bargeld im mittleren fünfstelligen Eurobereich gestohlen. Am Tatort seien Spuren von zumindest zwei Tätern gesichert worden.