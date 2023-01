Chronik

Auto geht in Schattendorf in Flammen auf

In Schattendorf (Bezirk Mattersburg) ist am Freitag um kurz nach zwölf Uhr ein fahrendes Auto in Brand geraten. Der Fahrer konnte das Auto anhalten und rechtzeitig aussteigen. Die Feuerwehr Schattendorf konnte das Auto nach kurzer Zeit löschen. Verletzt wurde niemand.