Nach tödlichem Unfall: 30er Zone in Oberschützen

Man habe bereits kurz nach dem Unfall mit dem zuständigen Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) über Maßnahmen beraten, sagte der Bürgermeister von Oberschützen Hans Unger (ÖVP). „Wir haben dann in der darauffolgenden Gemeinderatssitzung im Dezember eine 30er-Zone definiert und auch beschlossen. Sie kommt in den Kreuzungsbereich, sie wird beschildert und mit Bodenmarkierungen versehen. Die Beschilderung und die Verordnung liegen jetzt quasi im Gemeinderatsbeschluss, das ist erledigt und es ist jetzt an die BH weitergegangen, damit diese Verordnung dann auch demnächst in Kraft treten kann“, so Unger.

ORF

Zehnjähriges Mädchen verstorben

Ein zehnjähriges Mädchen ist im November des Vorjahres im betreffenden Kreuzungsbereich von einem Auto erfasst worden. Die Zehnjährige war auf dem Weg in die Schule. Die Polizei sprach damals von unglücklichen Umständen, die zu dem Verkehrsunfall geführt haben. Der Lenker war ein junger Mann aus Niederösterreich. Ein Alkoholtest verlief negativ – mehr dazu in Mädchen nach Unfall gestorben.