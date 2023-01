Schwerpunktkontrollen im ganzen Land

Das Ziel der groß angelegten Schwerpunktaktion ist klar definiert, sagte Andreas Stipsits, Leiter der Landesverkehrsabteilung. Man wolle Delikte ahnden, die für Verkehrsunfälle hauptverantwortlich seien: „Wie die nicht angepasste Geschwindigkeit, das Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung und natürlich jetzt in der Faschingszeit, in der bei Ballsaison: Alkohol und Drogen am Steuer“. Kontrolliert wird in allen Bezirken sowohl im hochrangigen als auch im niederrangigen Straßennetz, also auch den Gemeindestraßen und Landesstraßen.

Heuer 16 Schwerpunktaktionen geplant

Insgesamt sind heuer 16 solcher Schwerpunktaktionen geplant. Derartige Aktionen vorab anzukündigen, sei Teil einer langjährigen Strategie, die ein klares Ziel habe: nämlich die Bewusstseinsbildung bei Autofahrerinnen und Autofahrern, so Stipsits.

Man habe 2005 mit diesen landesweiten Aktionen begonnen. Damals habe die Ankündigung in den eigenen Reihen teilweise für Kopfschütteln gesorgt. Doch der Weg sei erfolgreich gewesen, sagte Stipsits: „Wir haben am Anfang 33 bis 34 Alkolenker pro Planquadrat gehabt und das ist dann kontinuierlich nach unten gegangen“. Ein Ausreißer war hier allerdings das vergangene Jahr. Hier habe es beim Thema Alkohol am Steuer 25 Prozent mehr Fälle gegeben als 2021.