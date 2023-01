Neue Geschäftsführung bei Vossen

Vossen hat die Coronavirus-Pandemie relativ unbeschadet überstanden, wird jetzt aber von den explodierenden Energiepreisen schwer getroffen. Das Unternehmen benötigt für die Produktion der Frottierwaren große Mengen Strom und Gas. Die Kosten für Strom und Gas haben sich innerhalb eines Jahres verdoppelt. Das drückt den Ertrag, obwohl der Umsatz stabil ist.

Vossen will selbst Energie erzeugen

Kurzfristig könne man auf die Lage nur mit einer Energie-Absicherung, also einem Kauf an den Strommärkten, reagieren, sagte der aus Köln stammende Geschäftsführer Marc Thamm. Mittelfristig werde man ein neues Konzept aufstellen, um die Energie zum Teil selbst zu erzeugen. Dieses werde mehrere Standbeine beinhalten. „Wir werden zum einen mit einer Photovoltaik-Anlage arbeiten, zum anderen schauen wir darüber hinaus noch, ob wir eine Biomasse-Anlage hinzufügen“, so Thamm.

Neue Märkte zum Ausgleich für Brexit-Schaden

Im Vertrieb versucht Vossen, neue Märkte zu erschließen, sagte der dafür zuständige Geschäftsführer, der Güssinger Michael Unger. Denn Großbritannien sei für Vossen ein sehr starker Markt gewesen. Durch den Brexit haben man da einiges verloren und dieser Markt habe sich halbiert. Nun versuche man in Ländern wie der Schweiz, Tschechien, Ungarn, Slowakei und Italien Fuß zu fassen und verstärkt dort zu agieren.

Auch mit Innovationen wollen die beiden Geschäftsführer Vossen auf Kurs halten. Vegane Frottierwaren, die ohne tierisches Eiweiß erzeugt werden, sind schon länger am Markt. Ein Thema der Zukunft ist Recycling. Das Ziel ist neues Garn aus alten Handtüchern. Der Mitarbeiterstand – 150 in Jennersdorf, 75 in Szentgotthard – soll unverändert bleiben.