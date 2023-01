Chronik

Diebstähle beschäftigen die Polizei

Vor allem im Nordburgenland kam es in den vergangenen Wochen vermehrt zu Diebstählen und Einbrüchen. In Wulkaprodersdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) konnte ein Täter jetzt auf frischer Tat ertappt werden. Bei einem anderen Fall in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) laufen die Ermittlungen.