Bauboom an der Ruster Straße in Eisenstadt

Bei den Bauprojekten handelt es sich vor allem um Geschäftslokale und Büros, aber auch um Wohnungen. So hat etwa die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft OSG in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof ein Großprojekt umgesetzt. Tatsächlich ist es das größte Einzelprojekt in der mehr als 70-jährigen Geschichte des Unternehmens.

ORF

Wohnungen und Gewerbeflächen großteils vergeben

Ein Teil dieses Büro- und Wohnungskomplexes direkt am Kreuzungspunkt zwischen Ruster Straße und Bahntrasse wurde erst vor wenigen Tagen eröffnet. „Wir haben hier ein Bauvolumen von knapp 22 Millionen Euro umgesetzt und so rund 4.700 Quadratmeter an Gewerbeflächen und rund 2.11 Quadratmeter für insgesamt 27 Wohnungen. Das ist ein umfangreiches und großes Gebäude an dieser stark befahrenen Straße“, so OSG-Obmann Alfred Kollar.

ORF

Die 27 neuen Wohnungen sind längst vergeben und werden voraussichtlich in wenigen Wochen bezogen. Auch mehr als 70 Prozent der Gewerbeflächen haben bereits Mieter gefunden. Nur wenige Meter entfernt entsteht in unmittelbarer Nähe zum Eisenstädter Einkaufszentrum EZE ein weiterer Büroturm. „Das ist ein Bürokomplex mit fünf oberirdischen Geschossen. Die Nutzfläche beträgt rund 2.300 Quadratmeter. Es gibt auch eine Tiefgarage mit 18 Stellplätzen“, sagte Günter Buchinger, Geschäftsführer des EZE und der PEV-Projektentwicklung und Vermarktung GMBH.

ORF

Da die Flächen ja nicht im Überfluss zur Verfügung stehen würden, sei es eine Notwendigkeit sich auch mit den Obergeschossen, dem Wachsen der Häuser in die Höhe, zu beschäftigen. Dieses Thema habe man hier aufgegriffen und das Projekt in dieser Form realisiert, so Buchinger. 80 Prozent der Flächen seien bereits vergeben. Der Bedarf besteht offenbar nicht nur im Bereich des Wohnraums, sondern auch für Büroflächen.

ORF

„Eisenstadt wurde lange unterschätzt“

Eisenstadt sei eine sehr attraktive Stadt. Der Zuzug sei enorm. Das Angebot und die Infrastruktur, die man hier vorfinden würde, suche teilweise ihresgleichen, so Buchinger. Man habe Eisenstadt lange unterschätzt, denn auch das Einzugsgebiet und die Einpendler seien sehr groß. Daher würden auch immer mehr Unternehmen nach Eisenstadt kommen, so Buchinger.

ORF

Eines davon ist eine große Elektrohandelskette, deren neue Filiale derzeit in einem neuen Zubau im Eisenstädter Einkaufszentrum entsteht. Die Eröffnung ist für Mai geplant. Die Arbeiten für den Zubau laufen derzeit noch.

Grüne kritisieren Bodenversiegelung

Kritik kam dazu von den burgenländischen Grünen. Sie kritisieren einmal mehr die zunehmende Bodenversiegelung. Kein Parkplatz solle vollständig betoniert werden, so Anja Haider-Wallner, Grünen-Klubobfrau im Eisenstädter Gemeinderat. „Versickerungsfähiges Material, Rasengittersteine und Begrünung müssen ebenso Standard sein wie PV-Anlagen auf dem Dach des Einkaufszentrums“, sagte Grünen-Landessprecherin Regina Petrik.

Seitens des EZE versicherte man, dass der Parkplatz vorschriftsmäßig mit Bäumen und Grünflächen ausgestattet werde, um dadurch sicherzustellen, dass Wasser auch im Boden versickern kann.