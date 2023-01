Tourismus

Burgenland Tourismus eröffnet eigenen Shop

Der Burgenland Tourismus hat am Mittwoch die Vorhaben für das heurige Jahr präsentiert. Neues Highlight ist ein Burgenland-Shop in Parndorf (Bez. Neusiedl a. See). Außerdem wurde Bilanz gezogen: Das Jahr 2022 sei trotz aller Kritik gut verlaufen.