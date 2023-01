Parlament zu Besuch in Eisenstadt

In vier zum Teil verglasten Containern ist eine interaktive Ausstellung über die Grundzüge der Demokratie untergebracht. Sie will in erster Linie junge Menschen erreichen und deren Interesse an entscheidenden Fragen wecken, zum Beispiel: Wie funktionieren Wahlen? Welche Rechte haben Bürgerinnen und Bürger? Wie ist unsere Demokratie entstanden?

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Bundesratspräsident Günter Kovacs eröffneten die Ausstellung in Eisenstadt am Mittwoch gemeinsam mit Landtagspräsidentin Verena Dunst. Auch einige Schulklassen aus Eisenstadt nahmen an der Eröffnung teil. Die Schülerinnen und Schüler zeigten sich durchaus interessiert.

Lob vom Zielpublikum

Er würde die Ausstellung weiterempfehlen, sagte etwa Nikolaus Krizsanits von der JusHAK Eisenstadt. Es sei wichtig, sich schon als junger Mensch für Politik zu interessieren und zu wissen, was man in der Zukunft mit Wahlen beeinflussen könne. Seine Mitschülerin Sarah Summer war beeindruckt vom Einblick in den Kalender eines Abgeordneten, das sehe man ja sonst normalerweise nicht. Ihrer Meinung nach fehle in der Bevölkerung schon die Aufklärung über Grundrechte und wie Gesetze zustande kommen.

Sobotka: „Demokratie kommt nicht von selbst“

Es gehe nicht um das Parlamentsgebäude, betonte Sobotka. Man wolle vor allem das Wesen der Demokratie hinausbringen und erreichen, dass auch die nächste Generation das als Wert sehe. Man sehe aus Untersuchungen, dass Menschen, die demokratisch erzogen worden seien und viel Demokratie miterleben und mitbestimmen konnten, das dann auch wesentlich mehr schätzten. Die Ausstellung biete allen Österreicherinnen und Österreichern die Möglichkeit, sich näher mit ihrem Parlament auseinanderzusetzen. „Denn Demokratie kommt nicht von selbst. Jede Gesellschaft und jede Generation muss sie sich erarbeiten“, so der Nationalratspräsident.

Kovacs: „Appetizer auf das Parlament“

Bundesratspräsident Günter Kovacs freute sich über den „tollen Start“ von „Parlament on Tour“ in Eisenstadt. Man wolle einen „Appetizer auf das Parlament in Wien“ schaffen und er denke, das sei gelungen und dass viele Schulen die Ausstellung frequentieren würden. Man habe ein klares Ziel, erklärte Landtagspräsidentin Dunst: „Viele Menschen ‚verführen‘, auf ihre Demokratie aufzupassen.“

Die Wanderausstellung ist täglich von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet und dauert bis 5. Februar – danach wechselt sie ins nächste Bundesland.