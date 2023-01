Feuerwehr in der Schule

Die Feuerwehr ist zwar vielen Kindern ein Begriff. Die Schülerinnen und Schüler aus der 2. Klasse der Volksschule Bruckneudorf zum Beispiel wissen auch schon gut über die Aufgaben der Feuerwehr Bescheid, wie ein ORF-Burgenland-Lokalaugenschein am Dienstagvormittag zeigte.

Was die Zweitklässlerinnen Marie und Theresa über die Feuerwehr wissen.

Mit der neuen Initiative soll das Wissen über Feuerwehreinsätze und -tätigkeiten aber noch weiter ausgebaut und vertieft werden. Man wolle die Aufgaben der Feuerwehr, die Alltagsgefahren und auch das Wissen über das richtige Verhalten im Brandfall verstärkt in die Schulen bringen, erklärte Landesrätin Daniela Winkler (SPÖ).

Altersgerechte Inhalte

Die Initiative erstreckt sich vom Kindergarten bis zur Oberstufe. Mit eigens entwickelten Lernmaterialien soll das Thema „Feuerwehr“ in jeder Altersklasse besprochen werden. Im Kindergarten zum Beispiel mithilfe des Einsatzes von Karten und Malbüchern.

ORF/Philip Dirnbeck

In der Volksschule könne man schon mehr ins Detail gehen und etwa Begriffe wie Verbrennungsdreieck, Löschvorgang und Fluchtweg sowie das Verhalten im Brandfall erklären, sagte der Sachgebietsleiter der Initiative, Adolf Selinger. In den Mittelschulen und Gymnasien wird das Thema Feuerwehr dann in die verschiedenen Unterrichtsfächer integriert und soll auch als Vorlage für Diplom- und vorwissenschaftliche Arbeiten dienen.

Feuerwehrnachwuchs sichern

Die Initiative solle aber auch dazu dienen, dass junge Menschen mit der Feuerwehr in Berührung kämen und die Feuerwehr sich präsentieren könne, um die nächste Generation zu motivieren, bestenfalls in späteren Jahren, der Feuerwehr beizutreten, erklärte Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ). Derzeit gibt es im Burgenland rund 17.000 Feuerwehrleute.

Kropf: Kinder für Feuerwehr begeistern

Die Bildungsinitiative sei dazu da, die Kinder dort abzuholen, wo sie sich gerade befänden, betonte auch Landesfeuerwehr-Kommandant Franz Kropf am Dienstagabend im „Burgenland heute“-Gespräch mit Moderatorin Raphaela Pint. Man wolle mit der Initiative die Kinder für die Feuerwehr begeistern.

Feuerwehr-Kommandant zur Bildungsinitiative Landesfeuerwehr-Kommandant Franz Kropf spricht zur neuen Bildungsinitiative der Feuerwehr.

Die Einsatzzahlen, was die Brände betreffe, würden im Burgenland wieder ansteigen, so Kropf. Zum Teil hängt das auch damit zusammen, weil wegen der steigenden Strom- und Gaspreise Alternativen ausprobiert werden – mehr dazu in Mehr Brände wegen Experimenten beim Heizen. Vieles komme nicht an die Medien, weil die Feuerwehren relativ schnell am Einsatzort seien und es nicht zu Großereignissen komme, sagte Kropf.

Feuerwehrleute künftig in Blau

Die Feuerwehr verabschiedet sich in den nächsten Jahren von ihren traditionellen, grünen Uniformen. Kropf trägt bereits die neue blaue Uniform. Für den Umstieg seien vor allem auch Kostenüberlegungen verantwortlich, so der Landesfeuerwehr-Kommandant. Die Feuerwehren haben für den Uniformwechsel eine Übergangsfrist von zehn Jahren.