HAK Stegersbach: Schulfach Mentaltraining

Krieg, Klimakrise und die Nachwehen der Coronavirus-Pandemie – diese Themen verstärken bei Jugendlichen der HAK Stegersbach (Bezirk Güssing) allgemeine Ängste. „Das mit dem Krieg, das tut einem im Herzen weh, dass jetzt so viele Kinder auf ihr Zuhause verzichten müssen. Wird das auch bei uns passieren?“, fragte etwa Anastasia Kovacs aus Deutsch Kaltenbrunn (Bezirk Jennersdorf).

Alessandro Baumgartner aus Stegersbach macht sich ebenfalls Sorgen wegen des Krieges und den Folgen: „Die Strom- und Gaskosten sind gerade das Thema. Und auch der Krieg in der Ukraine, weil man natürlich Angst davor hat, ob es auch bei uns vorkommt.“ Aber auch schulischer Stress belastet die Jugendlichen sehr, etwa vor schweren Schularbeiten.

Schulfach Mentaltraining

Mentales Training soll die Kinder stärken. Die Schule hat das Fach fix in den Stundenplan integriert. Die Mentaltrainerin Tamara Benedek arbeitet regelmäßig mit den Schülerinnen und Schülern: „Ich bin ein sehr praxisorientierter Typ und ich möchte mehr spüren. Und erst wenn ich etwas spüre, dann bewegt sich in mir was. Ich kann es theoretisch verstehen, aber wenn ich es spüre, dann tut sich in meinem Körper etwas. Und deshalb gibt es bei mir viele Übungen, viele Spiele. Ich merke zum Beispiel: ‚Aha, der Sehsinn ist der stärkste Sinn. Den schalte ich jetzt mal aus, was passiert mit mir? Werde ich unsicher oder bleibe ich trotzdem verwurzelt und stabil?‘“

Benedek: Inneres Gleichgewicht wiederfinden

Mentaltraining könne Kindern und Jugendlichen dabei helfen, das innere Gleichgewicht wiederzufinden, zu entspannen, konzentrierter zu lernen und mit ihren Ängsten umzugehen, erklärte Benedek am Montagabend im „Burgenland heute“-Gespräch mit Moderatorin Raphaela Pint.

Umgang mit verpatzten Schularbeiten gelernt

Laura Bleier aus Deutsch Tschantschendorf erzählte, wie sich ihr schulischer Alltag durch das Mentaltraining verändert hat: „Oft habe ich nach verpatzten Schularbeiten geweint. Aber durch das Mentaltraining habe ich gelernt, dass das nicht das ganze Leben ist.“

Selbstfinanziertes Projekt

„Es gibt Schülerinnen und Schüler, die kurz vor der Matura gesagt haben: ‚Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich hör‘ auf’“, so der Direktor der HAK-Stegersbach, Chris Wagner, über die Gründe für das Projekt.

„Einerseits ist das ein externes Mentaltraining mit einer diplomierten Mentaltrainerin und andererseits auch ein internes Programm“, erklärte Projektleiterin Angelika Heiling-Meltsch. Man arbeite Themen ab, für die man im Schulalltag zu wenig Zeit bekomme, die aber einen sehr großen Einfluss auf die mentale Stärke und das Persönlichkeitsverhalten der Jugendlichen hätten. Das Projekt läuft seit Beginn dieses Schuljahres. Da man schnell handeln wollte, zahlt die HAK Stegersbach das Projekt selbst.