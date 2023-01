Alten Gebäuden neues Leben einhauchen

In der Fußgängerzone der Landeshauptstadt Eisenstadt steht eine ehemalige Wohnwerkstätte. Robert Müntz stellte den ehemaligen Charakter des Gebäudes gemeinsam mit dem Bundesdenkmalamt wieder her. „Mein Wunsch war es, die alten Formen und Proportionen wiederherzustellen und das mit historischen Materialien“, erzählte Müntz.

ORF

Entdeckte Schätze

Bei den behutsamen Restaurierungsarbeiten traten kleine Schätze hervor. Neben einer historischen Kuppel wurden zufällig Malereien entdeckt, die teilweise freigelegt werden konnten. „Und so finden wir heute einen Raum wieder, der den Eindruck ergibt, wie es wohl vor mehreren Jahrhunderten gewesen sein muss, hier auf der Hauptstraße zu arbeiten“, so Müntz.

Arbeiten in der Fußgängerzone

An der Hauptstraße ließ Müntz auch Geschäfte anhand von Skizzen und Fotos rekonstruieren. Jetzt wurde er für sein Engagement ausgezeichnet. „Ich glaube, das Wesentliche dabei ist nicht die Ehrung, die ich bekommen habe, sondern die Wertschätzung, die man allen Beteiligten, auch den Handwerkern gegenüber, damit entgegenbringt. Und mein Wunsch wäre es, dass das beispielhaft wäre für andere Arbeiten an Fassaden“, so Müntz.

Auszeichnung auch für Restauration in Purbach

In Purbach (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) steht seit dem späten Mittelalter das Schebek-Haus, das ehemalige Baderhaus, das seit Generationen im Besitz der Familie Wallentich ist. Elisabeth Wallentich erbte das Haus 2014 von ihrem Bruder. Sein letzter Wunsch war es, dass das Haus in seinen ursprünglichen Zustand zurück versetzt werden soll. Es wurde deshalb komplett saniert.

ORF

Altes wiederbeleben

In behutsamer Abstimmung mit dem Denkmalamt versuchte man auch hier ehemals vorhandene Arkaden oder zugemauerte Türen wieder zurückzubauen, um den ursprünglichen Charakter des Hauses wiederherzustellen. Auch Wallentich wurde für ihren Einsatz mit der Denkmalschutz-Medaille ausgezeichnet. „Mein Bruder hat immer gesagt, ihr werdet in diesem Haus viele schöne Stunden und eine glückliche Zeit verleben. Das Haus, hat er gesagt, ist etwas Besonderes“, erzählte Wallentich.