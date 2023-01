Golfen auch im Winter: Chance für Tourismus

Golf ist längst kein saisonaler Sport mehr und viele Golfplätze halten den Spielbetrieb – zwar eingeschränkt – aber doch das ganze Jahr über aufrecht. So kann im Burgenland jetzt im Winter in Donnerskirchen, Stegersbach und Bad Tatzmannsdorf Golf gespielt werden. Am Sonntag waren um 10.00 Uhr in der Früh im Reiters Ressort in Bad Tatzmannsdorf die ersten Golfspieler unterwegs. Es hatte fünf Grad und war windstill. „Unter den Golfern heißt es: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Bekleidung für den Sport. Also Jacken an, Mütze rauf und das geht dann schon“, so Golferin Sonja Fassl aus Oberwart.

ORF

Golfen im Winter wird sicher nicht zum Breitensport werden, ist sich Hotelier Karl Reiter sicher. Dennoch ziehen manche Gäste mittlerweile einen Golfurlaub im Südburgenland dem Schifahren oder Flugreisen vor. „Man kann jetzt trefflich Golf spielen. Gestern haben mir Gäste gesagt, dass sie Sonnencreme nehmen werden, weil die Wintersonne so stark ist“, so Karl Reiter.

ORF

Das Potenzial im Winter, mehr Gäste mit der Kombination Thermen, Kulinarik und Golf ins Land zu locken, sei größer als angenommen wird. „Da muss sich auch die ganze Werbung bewegen, nicht nur burgenlandweit, sondern österreichweit. Da muss sich auch der Golfverband bewegen, weil wir sind international nicht bekannt als Golfland. Golf spielt man in Österreich aber sehr viel besser, als alle glauben“, so die Einschätzung von Karl Reiter.