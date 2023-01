Chronik

Schilfbrand mit Hilfe von Drohne gelöscht

Die Feuerwehr Neusiedl am See ist am Samstagnachmittag zu einem Schilfbrand beim Westhafen in Neusiedl am See ausgerückt. Durch einen Defekt an einer Schilfschneidemaschine entzündete sich ein Schilflager im Schilfgürtel. In Mörbisch brannte am Sonntag eine Schilferntemaschine.