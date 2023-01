Kellerstöckl: Chaletdorf setzt auf Regionalität

Hinter dem Tourimusprojekt in Strem steht der Biobauer Siegfried Legath. Vor vier Jahren legte er einen Weingarten an. Mitten drin baut er nun sechs Kellerstöckl und einen Gastrobereich. Legath und seine Partnerin Beatrix Eberhard wollen ihren Gästen ein besonderes Ambiente bieten: Regionale Biokulinarik und Übernachten in nachhaltig gebauten Ferienhäusern. „Ziel ist es, dass man für die Gäste auch Zeit hat. Wir wollen die Zahl der Gäste reduzieren, sodass man schaut, dass man auf 25 bis 30 Personen kommt“, so Legath.

Die Wände sind aus einem Gemisch aus Lehm und Hackschnitzel und auch der Verputz ist aus Lehm. „Ein Lehmputz ist quasi das, was man aus dem Keller rausgehoben hat, mit Sand und Wasser vermischt. Damit kann man ganze Häuser bauen. Das ist so faszinierend, weil alles von hier ist. Nichts wird hier angeliefert, alles ist von hier“, so Siegfried Legath.

Jedes Kellerstöckl bietet Platz für vier bis sechs Gäste. Diese können sich, wenn sie das wollen, umfassend über das Thema Uhudler-Weinbau informieren. „Aber auch darüber, wie man Traubensaft oder Frizzante macht. Der Gast soll dann seine eigene Flasche mit seinem eigenen Etikett mitnehmen können und dann sagen können: Das ist mein Uhudler, den habe ich gemacht und der kommt aus dieser Region“, so Legath. In Summe investiert Siegfried Legath 1,8 Millionen Euro. Zwei Kellerstöckl und der Gastrobereich sind bereits so gut wie fertig und sollen im April eröffnet werden.