Teuerung: Mehr Kunden bei Team Österreich Tafel

Jeden Samstag werden in Mattersburg bei der Team Österreich Tafel Lebensmittel an finanziell bedürftige Menschen abgegeben. Derzeit kommen mehr Menschen zur Team Österreich Tafel als sonst. Es gebe mehr Bedürftige in unserer Gesellschaft, als angenommen wird.

ORF

„Wir haben sehr viele Kundinnen und Kunden, die die Team Österreich Tafel benötigen. Diese Armut, die man vielleicht gar nicht so sieht, ist vorhanden. Und das merken wir auch in letzter Zeit. Der Andrang ist sehr groß. Wir bekommen zum Glück auch genug Lebensmittel oder Hygieneartikel, die wir dann weitergeben können an unsere Kunden. Aber der Andrang reißt nicht ab. “, so David Wilfing von der Team Österreich Tafel Mattersburg.

Interview mit Präsidentin des Roten Kreuz Die Präsidentin des Rotes Kreuzes im Burgenland, Friederike Pirringer, erklärt im Interview, wie sich der Andrang auf die „Team Österreich Tafel“ in den letzten Monaten verändert hat. Sie nimmt auch auf die Kritik am Rettungssanitätssystem in der Steiermark Stellung und erörtert die Situation im Burgenland.

Sowohl Einzelpersonen als auch Mehrkindfamilien

Lebensmittel die knapp vor dem Ablaufdatum sind, werden von Supermärkten sowie Klein- und Mittelbetrieben spendiert. Es bringen aber auch private Helfer und Landwirte Spenden vorbei. Kostenlos abgegeben werden sie an Menschen, die nachweisbar armutsgefährdet sind, egal ob es sich um Flüchtlinge oder Einheimische handelt.

ORF

„Unsere Kundinnen und Kunden registrieren sich bei uns beim ersten Besuch. Dann wird ihnen unser System erklärt. Wir brauchen einerseits einen Meldezettel, aber auch die Einkommensnachweise. Im Schnitt sind es zwischen 30 bis 40 Familien, die wir betreuen. Momentan sind es Einzelpersonen, aber auch Mehrkindfamilien“, so Lisa Gebhardt, Leiterin der Team Österreich Tafel Mattersburg. Die Team Österreich Tafeln wurden vor 13 Jahren vom Roten Kreuz und Ö3 initiiert. Neben der Hilfe für Bedürftige leistet die Aktion auch einen Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung.