Lehrlingscastings gegen Fachkräftemangel

Beim Lehrlingscasting werden Lehrlingssuchende Unternehmer mit arbeitsplatzsuchenden Jugendlichen an einen Tisch gebracht. Unterstützt wird die Wirtschaftskammer dabei vom Arbeitsmarktservice (AMS) sowie von der Bildungsdirektion Burgenland. „Anstatt nur über den Fachkräftemangel zu reden, stellen wir uns den Herausforderungen und bringen wieder Unternehmer und Jugendliche an einen Tisch“, so Wirtschaftskammerpräsident Peter Nemeth.

Die Idee des Lehrlingscastings ist es, Angebot und Nachfrage im Bereich der Lehrstellen zusammenführen. Potenzielle Lehrlinge sollen die Möglichkeit erhalten, mit verschiedensten Lehrbetrieben erste Bewerbungsgespräche zu führen. Das Lehrlingscasting findet in den kommenden Wochen vom Norden bis in den Süden des Burgenlands statt. Ein erstes Casting hat bereits in Oberpullendorf stattgefunden.

So haben alle Schüler der 9. Schulstufe, aber auch Schulabbrecher und alle weiteren Interessierten, die Möglichkeit erste Bewerbungsgespräche an einem Ort mit mehreren möglichen zukünftigen Arbeitgeber zu führen. „Es ist völlig egal, ob man direkt aus der Schule kommt, die Schule abgebrochen hat oder ganz einfach einen neuen Beruf lernen möchte. Das Angebot des Lehrlingscastings steht jedem zur Verfügung", so Nemeth, der zudem auf das Online-Angebot des Castings verweist. Die Teilnahme daran ist kostenlos, es ist jedoch erforderlich, sich für den jeweiligen Termin anzumelden.