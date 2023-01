Feuerwehr Oberwart: Elf Einsätze in 13 Tagen

Fünf technische Einsätze, fünf Brandeinsätze und ein Gefahrenguteinsatz – das ist bisher die Bilanz der Stadtfeuerwehr Oberwart im Jahr 2023. Zu den Bränden zählte ein kleiner Flurbrand von Feuerwerkskörpern, zwei Autobrände und zwei Brände von automatischen Brandmeldeanlagen.

Am 11. Jänner stürzte ein Lastwagen in Kemeten (Bezirk Oberwart) in einen Graben und verlor nach dem Aufprall eine große Menge Diesel. Gemeinsam mit der Ortsfeuerwehr Kemeten war die Stadtfeuererwehr Oberwart in diesem Fall im Gefahrenguteinsatz – mehr dazu in Umgekippter Lkw sorgt für Straßensperre. Alleine dieser Einsatz dauerte acht Stunden.