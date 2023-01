Chronik

Milletich geht gerichtlich gegen „Kurier“ vor

ÖFB-Präsident Gerhard Milletich geht nun in der Inseraten-Causa gerichtlich gegen die Tageszeitung „Kurier“ vor. Wie das Blatt am Donnerstagabend auf seiner Website berichtete, kommt es kommende Woche zu zwei Hauptverhandlungen gegen die k-digital Medien GmbH & Co KG sowie die KURIER Zeitungsverlag und Druckerei GmbH.