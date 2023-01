Energiekosten: 15 Millionen Euro für Vereine

Das Haus des Sports in Wien war am Donnerstag der passende Rahmen für die Verhandlungen. Sportminister Werner Kogler (Grüne) und Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) verhandelten für den Bund, vier Sportlandesräte der Länder waren dabei, darunter der burgenländische Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ). Das 15 Millionen schwere Hilfspaket richtet sich an Vereine sowie die Sport-Dach- und Fachverbände.

Anträge sollen ab März möglich sein

Das Förderprinzip orientiert sich am Energiekostenzuschuss, wie er schon vom Wirtschaftsministerium an Betriebe ausgezahlt wird. Demnach erhalten Sportstättenbetreiber eine Ersatzrate der durch die Preissteigerungen entstandenen Mehrkosten. Für das eben begonnene Jahr beträgt diese Ersatzrate 70 Prozent.

Abgewickelt werden sollen die Förderungen über die Bundes Sport GmbH, über die auch die anderen Sportförderungen abgewickelt werden. Läuft alles nach Plan, können Anträge ab März gestellt werden.

Dorner und Niessl erfreut

Sportlandesrat Dorner begrüßt die rasche Einigung im Sinne der burgenländischen Sportvereine. Der Sport sei speziell für die Jugend ein „essenzieller Faktor für ein gesundes Leben“, so Dorner. Erfreut zeigt sich Sport Austria-Präsident Hans Niessl. Diese Maßnahme helfe, die Vielfalt der Sportkultur aufrecht zu erhalten.