Saniertes Parlament wieder „Herz der Demokratie“

Kovacs erinnerte auch an die verstorbene Nationalratspräsidentin Barbara Prammer (SPÖ), die es 2014 geschafft habe, einen einstimmigen Beschluss für die Parlamentssanierung herbeizuführen.

„Respekt vor der Meinung des anderen“

Der Beginn dieses Vorhabens sei im Geiste des Miteinanders gestanden. „Und so ist zu hoffen, dass dieser Geist auch nachwirkt und zu einem respektvollen Diskurs in diesem Haus beitragen wird“, so Kovacs. Er zitierte anschließend Richard von Weizsäcker. „Demokratie lebt vom Streit, von der Diskussion um den richtigen Weg. Deshalb gehört zu ihr der Respekt vor der Meinung des anderen“.

Dieser Respekt sei auch ein wichtiges Signal an die Bürgerinnen und Bürger, wenn es darum gehe, das Vertrauen in die Demokratie, ihre Institutionen und Repräsentanten zu stärken, so Kovacs.

Hofer: „Wichtig seine Meinung ändern zu können“

Der aus Pinkafeld stammende Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer (FPÖ) betonte, dass das Haus nun dem Souverän, den Bürgerinnen und Bürgern, übergeben werde. Die wenigsten hätten sich als Kind den Beruf als Politiker oder Politikerin gewünscht. Doch sei es eine große Ehre sowie Verpflichtung den Menschen gegenüber. Es gehe um das aufmerksame Zuhören und Respekt vor anderen Meinungen, das Gesamtwohl stehe im Vordergrund. „Das Gesamtwohl einer Demokratie entspringt einer lebhaften Diskussion, aber auch dem emotionalen Streit“, so Hofer. Dabei sei es auch wichtig, mitunter seine Meinung ändern zu können.

