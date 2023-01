Chance für Chöre: „Österreich singt wieder“

Es werden vier große Chorkonzerte im ORF übertragen und weitere Konzerte medial begleitet. Für die Präsidentin des heimischen Chorverbands, Ingrid Puschautz-Meidl, ist die Initiative nach schwierigen Pandemie-Jahren ein besonderer Motivationsschub.

„Spirit in die Bevölkerung tragen“

„Jetzt geht es wieder voll los. Man probt wieder, plant wieder Konzertaufführungen, Österreich singt wieder. Diesen Spirit in die Bevölkerung zu tragen und vielleicht den einen oder anderen auch dazu zu bewegen in einem Chor mitzusingen – das ist eigentlich der Sinn dieser Kampagne“, so Puschautz-Meidl. Zudem können Chöre ihre Aktivitäten auf einer eigenen Website ankündigen. Alle Informationen dazu gibt es beim Chorverband Burgenland.