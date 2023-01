Neuer Managementplan soll Nationalpark absichern

Auf 106 Seiten sind die Vergangenheit, die Gegenwart und der Plan für die Zukunft des Nationalparks zusammengefasst. Dieser Plan führe alle Bereiche zusammen und würde den Nationalpark auf die Zukunft vorbereiten, so Helmut Bieler, der Vorstandvorsitzende der Nationalparkgesellschaft.

Auch Trockenheit Thema

Fünf Hauptthemen beschreibt der Plan. Auf vier Seiten ist auch die Trockenheit Thema. Der Nationalpark helfe mit, um so rasch und gut wie möglich, die Situation zu verbessern oder sogar umzukehren, so Nationalparkdirektor Johannes Ehrenfeldner.

ORF/Günter Welz

„Projekte werden finalisiert“

Der Bundesrechnungshof hat in einem Bericht vor zwei Jahren Kritik an der fehlenden Aufsicht durch das Land und an einem fehlenden Managementplan geübt. Das vorliegende Werk sei aber keine direkte Reaktion darauf. Der Plan wäre sowieso gekommen und sei schon in Arbeit gewesen, so Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ).

Eisenkopf kündigte für heuer zwei Projekte an. Einerseits ginge es um die Flächenerweiterung bei Illmitz, dort sei man derzeit mit dem Bund in konkreten Gesprächen, die man in den kommenden Wochen finalisiere. Andererseits arbeite man an der Novelierung des Nationalparkgesetzes, hier sei man ebenfalls in Abstimmung mit dem Bund, so Eisenkopf.