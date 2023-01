FPÖ fordert „Asyl-Stopp“ und Abschiebungen

FPÖ-Landesparteiobmann Alexander Petschnig sprach überdies von hohen Kosten in Sachen Integration. „Wir haben horrende Integrationskosten zu schultern für Menschen, die – das wissen wir auch durch viele Studien – westliche Gesellschaftsformen ablehnen und – das ist natürlich das erste, an das man immer bei diesem Thema denkt – eine horrendes Sicherheitsrisiko darstellen“, so Petschnig.

ORF

Begleitet werden die FPÖ-Forderungen mit einer Plakatkampagne. Die vielerorts bereits affichierten FPÖ-Plakate mit dem Slogan „Festung Österreich – Burgenland statt Morgenland“ seien eine gemeinsame Kampagne mit der Bundespartei.