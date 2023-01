Katholische Kirche: 2.177 Austritte im Vorjahr

Mit Jahresende gehören 182.905 Frauen und Männer der Katholischen Kirche im Burgenland an. Ein Jahr zuvor waren es noch knapp 1.600 Katholikinnen und Katholiken mehr. Im Jahr 2022 verzeichnete die Diözese Eisenstadt 2.177 Austritte. 100 Personen wurden neu oder wieder in die Kirche aufgenommen. Acht Widerrufe wurden für 2022 gemeldet.

Distanz zur Kirche größer geworden

Österreichweit gab es so viele Kirchenaustritte wie noch nie, das zeigt die am Mittwoch veröffentlichte Kirchenstatistik. 90.808 Personen verließen im Vorjahr die katholische Kirche. Das waren deutlich mehr als im Jahr 2010, als fast 86.000 Menschen aus der Kirche austraten. Damals tauchten viele Missbrauchsfälle in der Kirche auf. Für die Austritte im Vorjahr scheint es keinen einzelnen ausschlaggebenden Grund zu geben. Generell dürfte aber die Distanz zur Kirche durch die Corona-Pandemie in den vergangenen Jahren größer geworden sein. Österreichweit gibt es heute 4,73 Millionen Katholiken.