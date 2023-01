Erfolgreicher Abend für Eisenstädter Billardclub

Der Eisenstädter Billardclub liegt in der Tabelle nach der gestrigen Partie weiter auf Platz vier. Der Sieg gegen den fünften Favoriten fällt klar aus. „Mein Gegner hat sich sehr schwergetan und ich konnte den Vorsprung zum Glück gut verteidigen und über die Runden bringen. Für mich ist es nicht alltäglich so eine Partie zu spielen“, so Walter Huber, der einen Punkt zum Sieg brachte.

Zahlreiche Ausfälle

Eisenstadt muss im Vergleich zur Vorsaison öfter auf die absoluten Topspieler verzichten. Der Niederländer Dick Jaspers, Nummer eins der Dreiband-Weltrangliste, steht heuer nicht zur Verfügung. Staatsmeister Gerhard Kostistansky kann wegen zahlreichen internationalen Turniereinsätze nur selten spielen.

ORF

So kommen auch Spieler wie Patrick Butora zum Einsatz. Der Steinbrunner ist eigentlich im Poolbillard zu Hause, gewinnt aber gegen Favoriten seine Partie. Karambol-Billard – dazu zählt Dreiband – spielt er nur mehr selten. Nachdem er die U22 verlassen habe, konzentriere er sich eher auf Pool. „Ich bin eigentlich nur noch Ersatzspieler, aber dafür, dass ich mich mehr auf Pool konzentriere, ist meine Leistung glaube ich in Ordnung“, so Butora.

Fokus auf Titel in der kommenden Saison

Sechs Runden sind in der Dreiband Bundesliga noch zu spielen. Der Eisenstädter Billardclub wird die Saison wohl unter den Top vier beenden. Im kommenden Jahr sei der Angriff auf den Titel aber auf jeden Fall wieder ein Thema, so Obmann Robert Immervoll. Derzeit spiele man nämlich nicht in Bestbesetzung und habe dennoch Chancen auf den zweiten oder dritten Platz. Das nächste Heimspiel in der Liga bestreiten die Eisenstädter am 14. Februar gegen Tabellenführer Pottendorf.