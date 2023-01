Chronik

Sieben Schlepper-Prozesse in Eisenstadt

Am Mittwoch finden in Eisenstadt sieben Schlepper-Prozesse statt. Bei einem muss sich ein 44-jähriger mutmaßlicher Schlepper verantworten, der im September 2022 bei Pamhagen (Bez. Neusiedl am See) einen Unfall verursacht hat. Dabei wurden 15 Insassen verletzt, zwei davon schwer.