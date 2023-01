Toiletten auf Festivalgelände Wiesen gesprengt

Der Knall des Böllers war Sonntagvormittag bis in den Ort hinein zu hören, erzählte die Festival-Veranstalterin Juliane Bogner. Zuerst dachte sie an ein Silvesterfeuerwerk. Viele Menschen hätten sie angerufen, aus Interesse was auf dem Gelände passiert sei. Später stellte sich heraus, dass eingebrochen wurde.

Überwachungskameras zeigen drei Personen

„Tatsächlich ist ein WC-Container am Parkplatz aufgesprengt worden. Wir haben dann recherchiert und haben auf unseren Überwachungskameras gesehen, dass am Samstag um 22:12 Uhr eine Explosion stattgefunden hat. Auf den Kameras sieht man eine große Stichflamme. Man sieht auch drei Personen, es waren mindestens drei Personen beteiligt. Man geht von einem Böller aus, und zwar von einem, der in Österreich gar nicht erhältlich ist“, so Bogner.