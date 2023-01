IV: Vorsichtige Zuversicht für 2023

Aktuell seien die Auftragsbücher im Burgenland aber noch sehr gut gefüllt, aber die Aussicht auf eine Rezession sei natürlich keine besonders schöne, so Adelwöhrer. „Wir hoffen auf positive Nachrichten und sind zuversichtlich, dass sich doch im Laufe des Jahres ein Konjunkturaufschwung ergibt“, so Adelwöhrer. Der von der Bundesregierung beschlossene Energiekostenzuschuss Zwei helfe der Industrie sehr.

Neujahrsempfang der IV Burgenland Der Präsident der Industriellen Vereinigung warnte vergangene Woche, dass im ersten Halbjahr der Industrie eine Rezession drohe. Der traditionelle Neujahrsempfang der IV Burgenland findet am Montag statt. Erwartet werden 130 Gäste aus der Wirtschaft und der Politik.

Die Industrie im Burgenland beschäftigt fast 8.000 Menschen. Forderungen seitens der Industrie an die Politik für die Zukunft seien beispielsweise, dass Arbeitswelten flexibler werden, dass das Potential von Frauen in Führungsjobs genutzt wird, und dass Zuwanderung gefördert wird, so die Präsidentin

130 Gäste sind beim Empfang geladen. Auf dem Programm steht unter anderem ein Vortrag des elffachen Weltrekordhalters im Eis- und Apnoetauchen Christian Redl.