Mari Lang: Erfolg mit „Frauenfragen“

Wie schaffen Sie es, Familie und Karriere unter einen Hut zu bringen? Wie ist das mit den Falten und dem Älterwerden? Diese Fragen sollen erfolgreiche Frauen immer wieder beantworten. Mari Lang gibt sie an prominente Männer wie Dirk Stermann und Armin Wolf weiter. Ihr Podcast „Frauenfragen“ wurde 2021 zum besten feministischen Podcast Österreichs gewählt. Mittlerweile schrieb die Kommunikationswissenschafterin auch ein Buch mit dem Titel „Frauenfragen – Männer antworten“.

Mari Lang über ihren Podcast „Frauenfragen“ Mari Lang erzählt, wie sie die Idee zu ihrem Podcast „Frauenfragen“ entwickelt hat. Sie spricht auch über Gäste, die sie besonders beeindruckt haben.

Lang: Sprache schafft Realität

Lang begann ihre Karriere beim Radiosender FM4 und war zuletzt als Moderatorin beim ORF Sport im Einsatz. Sie wurde in Eisenstadt geboren und lebt mit ihrer Familie in Wien. Ihre zwei Töchter sind für sie auch ein Argument, warum Gendern wichtig ist, auch wenn es manche vielleicht als nervig empfinden können.

Die Mädchen seien sechs und neun Jahre alt und beiden sei bewusst, dass sie nicht gemeint seien, wenn in einem Kinderbuch ein Arzt oder ein Pilot vorkommen, so Lang im „Burgenland heute“-Gespräch am Samstagabend. Sprache schaffe Realität. Wenn man auch immer konsequent die Pilotin und Ärztin benenne, dann bekämen kleine Mädchen auch ein viel größeres Welt- und Schaffensbild und für sie sei es Realität, dass die Pilotin und Ärztin werden könnten.