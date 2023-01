Wieder mehr Zivildiener

Das größte und beliebteste Einsatzgebiet für Zivildiener in Österreich ist das Rettungswesen: Rund 40 Prozent der Zivildiener werden in diesem Bereich eingesetzt. Rund 27 Prozent sind in der Sozial- und Behindertenhilfe tätig, rund elf Prozent in der Altenbetreuung und etwa acht Prozent in Krankenanstalten. Seit 1. Jänner verdienen Zivildiener mehr: Statt bisher 362,60 Euro bekommen sie jetzt je 536,10 Euro pro Monat.