Neujahr bringt Boom in Fitnessstudios

Viele Menschen gehen mit Neujahrsvorsätzen ins Jahr 2023 und dabei ist es bei vielen die Fitness, an der sie arbeiten wollen. Schon in der ersten Jännerwoche sind die Trainingskurse in Fitnessstudios gut besucht, aber der große Boom wird erst in der zweiten Woche des Jahres erwartet. „Jetzt sind noch Weihnachtsferien, aber nach dem 6. Jänner platzen wir schon ein bisschen aus den Nähten. Immer wenn die Hose aus den Nähten platzt, platzen wir auch aus den Nähten“, sagte Fitnesstrainerin Sonja Herrman-Padewski.

Den inneren Schweinehund zu überwinden ist oft gar nicht so einfach – viele Fitnessstudio-Besucher planen deshalb ihre Trainingseinheiten mit Freunden oder Verwandten. „Wichtig ist, dass man etwas findet, das einem Spaß macht, denn dann bleibt man auch dabei und zieht es über einen längeren Zeitraum durch, denn das ist das Entscheidende“, so Felix Jambor, Trainer der BBC Nord Dragonz.

Boxen wieder im Trend

Boxen sei wieder im Trend, auch für die Selbstverteidigung, so Wolfgang Reiterer, Fitnessstudio-Betreiber in Eisenstadt. „Als Kombination zum Fitnesssport ist der Box-Sport eigentlich sehr gut. Man kann sich sehr auspowern und da ist das Fitness-Boxen sehr im Trend.“