Chronik

Nach Gasexplosion: Mann bleibt in U-Haft

Nach der Gasexplosion in seiner Wohnung in Baumgarten (Bez. Mattersburg) Anfang November bleibt ein 60-jähriger Burgenländer zumindest bis 28. Februar in U-Haft, bestätigte die Staatsanwaltschaft Eisenstadt.