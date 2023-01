Nach Brand: AMS-Filiale öffnet wieder

In der AMS-Filiale in der Ödenburgerstraße war Mitte Oktober ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude war dabei schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Ursprung des Feuers waren brennende Mülltonnen. Die Flammen hatten zuerst auf ein geparktes Auto übergegriffen und von dort weiter auf die Fassade der AMS-Geschäftstelle – mehr dazu in AMS-Geschäftsstelle bei Brand beschädigt und in AMS: Brandstiftung nicht ausgeschlossen.

ORF

Laut der Geschäftsführung des AMS Burgenland entstand durch das Feuer ein Schaden von rund 250.000 Euro. In den vergangenen zweieinhalb Monaten wurden die Kunden des AMS in der Zentrale in der Eisenstädter Permayerstraße betreut.