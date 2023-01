Die Sport-Highlights 2023

Am 14. und 15. Jänner findet das Basketball Cup Final Four in Oberwart statt. Die Gunners versuchen bei diesem Turnier mit Heimvorteil, den sechsten Cupsieg der Klubgeschichte zu erobern.

ORF

International im Blickpunkt wird das Burgenland am 26. Juli stehen. An diesem Tag findet das Austrian Open Leichtathletik-Meeting in Eisenstadt statt. Der Termin wurde von Juni auf Juli verschoben, weil mit 1. Juli beginnen die Qualifikationen für die Olympischen Spiele 2024 in Paris und damit könne man mit dem Meeting in Eisenstadt Qualifikationen für die Spiele liefern, so Meeting-Organisator Rolf Meixner.

Burgenländer bei Special Olympics in Berlin

Weitere sportliche Höhepunkte 2023 im Burgenland sind das Surf Opening Ende April in Neusiedl am See und der Austria Triathlon in Podersdorf (Bezirk Neusiedl am See) Anfang September.

ORF

International zu beachten sind die Special Olympics World Games in Berlin Ende Juni. Nach den nationalen Sommerspielen vergangenes Jahr in Oberwart wird ein zwölfköpfiges Team aus dem Burgenland in Berlin vertreten sein und in den Sportarten Radfahren, Leichtathletik und Gewichtheben antreten.

Ski-WM im Februar

Die nationalen Highlights im Sportjahr 2023 sind die alpine und nordische Ski-WM im Februar und die Fußball-EM-Qualifikation für das Männer-Nationalteam, die von März bis September läuft. Außerdem beginnt für zahlreiche Sportlerinnen und Sportler aus dem Burgenland die Olympia-Qualifikation, etwa im Schwimmen, Schießen, Radfahren oder Segeln.