Radchallenge: Burgenland schafft 747 km

Es waren harte 24 Stunden bei der Radchallenge im ORF Burgenland Publikumsstudio in Eisenstadt, aber am Ende hat sich die enorme Anstrengung ausgezahlt. Das Team Burgenland schaffte von Donnerstag auf Freitag insgesamt 747 Kilometer und damit vorerst Platz zwei. Das bedeutet, dass das Team möglicherweise ins Finale einziehen könnte. Der Bewerb ist aber noch nicht beendet. Drei Bundesländer-Teams gehen noch an den Start – Salzburg, Oberösterreich und Kärnten.

Finalteilnahme noch nicht endgültig fix

Auch wenn noch nicht feststeht, ob das Burgenland fix ins Finale kommt oder nicht, war das Team am Freitag mit dem Endergebnis zufrieden. „Es sind schon irgendwie gemischte Gefühle jetzt. Auf der einen Seite freut man sich extrem, weil es ja eine Wahnsinnsleistung ist von allen Teammitgliedern. Auf der anderen Seite ist es aber auch wirklich anstrengend und hart gewesen. Sich das Ganze jetzt in kürzester Zeit nochmal anzutun, ist sicher schwer. Aber grundsätzlich freuen wir uns. Für Licht ins Dunkel ist man gerne bereit über die Grenzen zu gehen“, sagte Teamkapitän Nicole Trimmel.

Der letzte am Rad war Youtube-Star Michael Buchinger aus Müllendorf, der eine wirklich gute und vor allem entspannte Figur zum Finale machte. „Ich glaube, das ist alles nur Show. Ich versuche immer möglichst cool und lässig auszusehen, wenngleich ich innerlich brenne und versterbe. Von dem her, gut, dass ich das gut verborgen habe. Aber es war schon anstrengend“, so Buchinger.

Für den Müllendorfer wäre es mittlerweile der zweite Start bei der Radchallenge. „Ich sehe mich eigentlich als eher unsportlich. Also offenbar muss ich das jetzt ablegen“, so Buchinger. Mit 747 Kilometern landete das Burgenland auf Platz zwei. Die Topplatzierung hielt am Freitag weiterhin Niederösterreich mit mehr als 795 Kilometern. Das Finale wird am 17. und 18. November ausgetragen. Ob das Burgenland dabei ist, wird sich erst entscheiden, denn drei Bundesländerteams sind noch am Start.