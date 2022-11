Wagners „sprechender Kühlschrank“ im OHO

Schriftsteller, Regisseur und Filmemacher Peter Wagner zählt zu den produktivsten Kunstschaffenden im Burgenland. Heute Abend präsentiert er im Offenen Haus Oberwart seine neue Produktion. „Der Kühlschrank spricht mit mir“ ist der Titel und es handelt sich dabei um eine inszenierte Revue mit Texten von sechs Autorinnen und Autoren wie Petra Ganglbauer, Siegmund Kleinl oder Sophie Reyer und Musik.

Künstliche Intelligenz in unserem Alltag

Es sei eine humorvolle, satirische Auseinandersetzung mit dem Thema, wie Technologie in unser Leben eingegriffen hat, sagt Peter Wagner. „Kühlschränke die sprechen, gibt es bereits. Aber es geht doch mehr um die Künstliche Intelligenz im Allgemeinen. Also um etwas, das schon so sehr in unseren Alltag eingedrungen ist, dass wir es kaum noch überblicken können“, so Wagner. „Der Kühlschrank spricht mit mir“ – Beginn ist am Freitagabend um 19.30 Uhr im Offenen Haus Oberwart.