Mehrere Schuleinbrüche in Herbstferien

In Illmitz haben bisher unbekannte Täter die Türe zur Aula der Volks- und Mittelschule aufgebrochen und sich so Zugang zum Gebäude verschafft. Aus den Räumlichkeiten der Direktion und des Lehrpersonals nahmen sie rund 4.000 Euro mit.

Mehrere Schulen in Neusiedl betroffen

In Neusiedl am See legten die Täter auf der Suche nach Bargeld eine regelrechte Tour durch verschiedene Bildungseinrichtungen zurück. Zuerst drangen sie in die Wirtschafts- und Tourismusschule Pannoneum ein, danach suchten sie auch den Klosterkindergarten und die Mittelschule auf.

Aus Handkassen und Tresoren haben die Täter in Neusiedl am See laut Polizei rund 6.000 Euro gestohlen. An den Tatorten wurden Spuren gefunden und gesichert, die Ermittlungen laufen.