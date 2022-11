Basketball-Cup: Burgenland-Derby im Viertelfinale

Der offizielle Termin, an dem das Viertelfinale ausgetragen wird, ist derzeit noch offen. Eisenstadt und Oberwart treffen damit wie in der Vorsaison im Cup aufeinander. Damals haben die Gunners im Halbfinale in Eisenstadt die Oberhand behalten.

Letztes Duell Anfang Oktober

Das bisher letzte Duell bestritten die beiden gegeneinander Anfang Oktober in der Basketball-Superliga. Auch dieses Duell konnten die Gunners für sich entscheiden. Sie setzten sich vor 900 Fans gegen den Aufsteiger Dragonz Nord Eisenstadt mit 89:63 durch – mehr dazu in Oberwart gewinnt das Basketball-Burgenland-Derby.