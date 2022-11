BiBi – Berufsmesse in Oberwart eröffnet

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause öffnete die Bildungs- und Berufsinformationsmesse am Donnerstag wieder ihre Pforten. Bis einschließlich Samstag bekommen Schülerinnen und Schüler Informationen darüber, welche Berufe es gibt und welche Ausbildung für welchen Job benötigt wird.

Konzept wurde erweitert

Einige Schülerinnen und Schüler haben bereits konkrete Pläne. „Ich würde gerne Maurer werden, weil es mir gefällt, ein Handwerk auszuüben“, erklärte Lenny Fürsatz aus Loipersbach. „Mein Wunschberuf ist Pferdewirtin und dafür möchte ich gerne in die Landwirtschaftsschule nach Güssing gehen“, sagte Emelie Pertl aus Stuben.

Die BiBi war früher eine Messe nur für Mädchen. Das Konzept wurde stetig weiterentwickelt. Dieses Jahr sind unter den rund 50 Ausstellern besonders viele Unternehmen vertreten. „Uns war es wichtig, dass wir heuer nicht nur das Bildungs-, sondern auch das Berufsangebot darstellen. Das heißt, man muss sich auch über die Berufsmöglichkeiten informieren können“, so Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ).

Vor allem Lehrlinge gesucht

Für Unternehmen wie Hella Fahrzeugteile aus Großpetersdorf ist die BiBi eine gute Gelegenheit, Lehrlinge anzuwerben. „Wir, hätten heuer zehn Lehrlinge eingestellt, haben aber nicht einmal zehn Bewerbungen bekommen. Der Markt ist wirklich nicht so groß, viele gehen eher in die Schulen, aber wir nehmen auch Schulabbrecher“, so Karin Winkelbauer. Bis Samstag werden rund 2.500 Schülerinnen und Schüler auf der BiBi erwartet.