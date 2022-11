Ochsenhofer verlässt TVB Südburgenland

Ochsenhofer gilt als Radtouristik-Experte. Er setzte unter anderem den Burgenland-Trail am Geschriebenstein und den Bahntrassen-Radweg um. Als Gründe für seine Entscheidung, neue Wege zu gehen, gab der 60-Jährige an, sich in den letzten Berufsjahren etwas zurücknehmen zu wollen. Er freue sich darauf, neue Herausforderungen mit Freude und Gestaltungsspielraum zu finden und wieder mehr für seine Familie da sein zu können, so Ochsenhofer. Die Funktion der Geschäftsführung des Tourismusverbandes Südburgenland wird nun wieder ausgeschrieben.

FPÖ sieht Konzeptlosigkeit

Der Rückzug von Ochsenhofer sei ein konsequenter Schritt, hieß es am Mittwoch dazu von FPÖ-Landesparteiobmann Alexander Petschnig. Der Tourismusverband würde nämlich vor sich her taumeln, es herrsche Konzeptlosigkeit.